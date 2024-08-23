«Ленинградский рубеж» взял интервью у связистов-участников СВО из Ленинградской области

Пресс-служба фонда «Ленинградский рубеж» побеседовала с военнослужащими группировки войск «Север» и 44-го корпуса, которые выбрали профессию связиста и участвуют в СВО.
Мужчины отметили, что в первые дни спецоперации был естественный страх. Но профессиональная подготовка быстро дала о себе знать.
«Подготовка была, знания были направлены на реализацию поставленных целей, защиту Родины. Поэтому это не стало неожиданностью. Да, где-то что-то переучивались, набирались опыта», – рассказал военнослужащий
Театр боевых действий в зоне СВО постоянно меняется. Ничего не стоит на месте. Поэтому каждый военнослужащий постоянно обучается, улучшает свои навыки.
«К работе привыкаем, что-то меняется, конечно, дроны усовершенствуются, потому что это, наверное, первая война, которая идет именно с применением разнообразных дронов. Сейчас они доминируют. Привыкаем к реалиям современной войны», – сказал военнослужащий с позывным «Орион»
За спиной у каждого военного семья. Это один из главных факторов, поддерживающих и сохраняющих боевой дух на передовой.
«Надо понимать, что за спиной семья, родственники, да и вообще в принципе каждый человек нашей страны. Это, наверное, и дает стимул, определенный толчок идти вперед, защищать страну», – отметил военнослужащий