«Ленинградский рубеж» взял интервью у связистов-участников СВО из Ленинградской области

Пресс-служба фонда «Ленинградский рубеж» побеседовала с военнослужащими группировки войск «Север» и 44-го корпуса, которые выбрали профессию связиста и участвуют в СВО.

Мужчины отметили, что в первые дни спецоперации был естественный страх. Но профессиональная подготовка быстро дала о себе знать.

«Подготовка была, знания были направлены на реализацию поставленных целей, защиту Родины. Поэтому это не стало неожиданностью. Да, где-то что-то переучивались, набирались опыта», – рассказал военнослужащий

Театр боевых действий в зоне СВО постоянно меняется. Ничего не стоит на месте. Поэтому каждый военнослужащий постоянно обучается, улучшает свои навыки.

«К работе привыкаем, что-то меняется, конечно, дроны усовершенствуются, потому что это, наверное, первая война, которая идет именно с применением разнообразных дронов. Сейчас они доминируют. Привыкаем к реалиям современной войны», – сказал военнослужащий с позывным «Орион»

За спиной у каждого военного семья. Это один из главных факторов, поддерживающих и сохраняющих боевой дух на передовой.