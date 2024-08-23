На ЗСД в районе Морского канала в Петербурге сообщают об улучшении качества связи

В открытом доступе появилась информация о том, что на юге Санкт-Петербурга, в труднодоступном районе Морского канала, улучшено качество связи.

Комментарии пользователей в сети Интернет посвящены качеству покрытия на Центральном участке ЗСД. Автолюбители и пассажиры, проезжающие по эстакадам Западного скоростного диаметра, отмечают улучшение показателей связи.

За комментариями по данной теме мы обратились в пресс-службу Мегафона. В пресс-службе компании сообщили, на данном участке инженерами были запущены новые базовые станции, поддерживающие среднечастотный диапазон LTE и низкочастотный диапазон 2G. Как заверяют специалисты, использование таких комбинаций стандартов и частот должно привезти к росту ёмкость сети.

Директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко дал свой комментарий: «Центральный участок ЗСД пролегает над акваторией Морского канала и имеет большие перепады высот. Поэтому перед нашими связистами стояла непростая задача обеспечить качественную связь на всех участках скоростного диаметра».

По данным аналитиков оператора, городской трассой пользуются жители более 20 регионов страны. Помимо автовладельцев и пассажиров из Северной столицы и Ленобласти, большинство их из Москвы и Нижнего Новгорода.