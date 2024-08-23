В Ленобласти запретят продажу алкоголя в жилых домах

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.

Реализация алкогольной продукции магазинами, кафе и другими торговыми точками, размещенными в жилых домах Ленобласти, будет запрещена.

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября. Такое решение региональные власти приняли после многочисленных жалоб жителей на постоянный шум, грязь и потасовки у мест продажи алкоголя.

Запрет продажи алкоголя будет действовать с 23:00 до 9:00.

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