В Ленобласти запретят продажу алкоголя в жилых домах

Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.

Реализация алкогольной продукции магазинами, кафе и другими торговыми точками, размещенными в жилых домах Ленобласти, будет запрещена.

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября. Такое решение региональные власти приняли после многочисленных жалоб жителей на постоянный шум, грязь и потасовки у мест продажи алкоголя.

Запрет продажи алкоголя будет действовать с 23:00 до 9:00.