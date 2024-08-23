Петербуржец выжил после удара топором от первого встречного

В полицию Санкт-Петербурга утром 21 августа сообщили, что неизвестный избил мужчину в Петроградском районе. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали серьезные травмы головы, включая ушиб головного мозга и переломы черепа.

В тот же день потерпевший подал заявление, уточнив, что конфликт начался во время совместного распития алкоголя. До этого жертва со злоумышленником никогда не виделась. Во время ссоры нападавший ударил заявителя топором по голове и скрылся. Заведено уголовное дело.