Девяткино и Ладожский вокзал свяжет новый маршрут с 26 августа: путь займет 20 минут

Пролегать новый маршрут будет через деревню Капитолово в Ленинградской области.

Новый маршрут «Девяткино-Ладожский вокзал» через через деревню Капитолово в Ленинградской области будет запущен 26 августа. Весь путь на скоростном поезде займет всего 20 минут.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, маршрут предусматривает остановки на станциях Ручьи, Новая Охта и Девяткино.

Всего по маршруту будут курсировать четыре поезда и пять в обратном направлении. Расписание опубликовано на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.