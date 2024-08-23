Эксперт спрогнозировал подорожание отечественных авто еще на 15-20%

Рост цен может произойти к концу года.

Автоэксперт Дмитрий Попов не исключил подорожание отечественных моделей машин еще на 15-20% к концу 2024 года.

Как подчеркнул эксперт, рынок находится в нестабильном состоянии. Туманным остается решение правительства о повышении утильсбора, также увеличивается и инфляция. При этом спрос остается на высоком уровне, чем пользуются автопроизводители.

Спрос определяет предложение. Сейчас все находятся в ожидании утильсбора и других различных историй со ставками рефинансирования. Почему бы не сыграть на эту тему в цене?… Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется, — цитирует эксперта 360.ru.