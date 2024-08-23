Разница между суммами ипотеки на новое и вторичное жилье в РФ составила 81% — аналитики

Автор: Анастасия Щербакова
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Покупка уже готового жилья оказалась в Москве, Петербурге и Ленобласти гораздо выгоднее.

Средняя стоимость строящегося жилья в Москве, Петербурге и Ленобласти оказалась на более чем 80% выше уже готового.

Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на аналитиков, в указанных регионах средний размер суммы ипотеки составляет 4,7 млн рублей, а для покупки «вторички» необходимо 2,6 млн. Разница составляет 81%.

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06.08.2024 199
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