Условия по семейной ипотеке могут претерпеть изменения

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент России дал поручение оценить влияние программы на рынок недвижимости.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ проанализировать влияние семейной ипотеки на рынок жилья в стране и предложить изменения в программу, если таковые требуются.

Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, — указано на официальном сайте Кремля.
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04.08.2024 138
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