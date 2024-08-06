Условия по семейной ипотеке могут претерпеть изменения

Президент России дал поручение оценить влияние программы на рынок недвижимости.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ проанализировать влияние семейной ипотеки на рынок жилья в стране и предложить изменения в программу, если таковые требуются.

Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, — указано на официальном сайте Кремля.