Условия по семейной ипотеке могут претерпеть изменения

Президент России дал поручение оценить влияние программы на рынок недвижимости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ проанализировать влияние семейной ипотеки на рынок жилья в стране и предложить изменения в программу, если таковые требуются.
Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, — указано на официальном сайте Кремля.
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