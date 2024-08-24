Грузовик с манипулятором задел провода и загорелся в Ленобласти. Ударом тока водителя выбросило в канаву

В экстренные службы 23 августа в 21:34 сообщили о пожаре на улице Шоссейной в садоводстве «Медное» в Кировском районе. По предварительным данным, грузовик Volvo с манипулятором задел стрелой высоковольтную линию электропередачи, произошло короткое замыкание.

В результате загорелся кузов грузовика. Ударило током и выбросило в канаву 54-летнего водителя. Мужчину с ожогами госпитализировали.

Горевший грузовик к 22:12 потушила дежурная смена 127-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Также были задействованы пожарные 131-й пожарной части. На месте работали восемь человек и две спецмашины.