Вор залез на 12 этаж ради наушников в Пушкине

В полицию о краже 22 августа сообщил 20-летний житель дома на Московском шоссе в Пушкине.

Неизвестный проник в его квартиру на 12 этаже, сняв москитную сетку, и украл наушники стоимостью 10 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело о краже.

Уже 23 августа задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 40-летний сосед пострадавшего.