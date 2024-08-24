Вор залез на 12 этаж ради наушников в Пушкине

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию о краже 22 августа сообщил 20-летний житель дома на Московском шоссе в Пушкине.

Неизвестный проник в его квартиру на 12 этаже, сняв москитную сетку, и украл наушники стоимостью 10 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело о краже.

Уже 23 августа задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 40-летний сосед пострадавшего.

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17.06.2023 1755
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