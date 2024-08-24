Вор залез на 12 этаж ради наушников в Пушкине

В полицию о краже 22 августа сообщил 20-летний житель дома на Московском шоссе в Пушкине.
Неизвестный проник в его квартиру на 12 этаже, сняв москитную сетку, и украл наушники стоимостью 10 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело о краже.
Уже 23 августа задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 40-летний сосед пострадавшего.
Вам будет интересно
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 1755