Во Франции задержали Павла Дурова

Основателя Telegram задержали сразу после приземления в аэропорту Парижа.

Во Франции задержан основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. По информации TF-1, российский миллиардер находился в базе розыска страны.

Вероятно, задержание Дурова связано с недостаточной модерацией мессенджера Telegram. Также предприниматель отказывался сотрудничать со властями Франции, из-за чего осложняется борьба с наркоторговлей, экономическими и другими преступлениями.