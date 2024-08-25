Во Франции задержали Павла Дурова

Основателя Telegram задержали сразу после приземления в аэропорту Парижа.
Во Франции задержан основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. По информации TF-1, российский миллиардер находился в базе розыска страны.
Вероятно, задержание Дурова связано с недостаточной модерацией мессенджера Telegram. Также предприниматель отказывался сотрудничать со властями Франции, из-за чего осложняется борьба с наркоторговлей, экономическими и другими преступлениями.
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25.07.2024 299