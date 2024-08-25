Пять мирных жителей погибли после обстрела ВСУ Белгородской области

Также губернатор региона сообщил о 12 раненых.
Жертвами ночного обстрела Ракитянского района Белгородской области стали пять человек. Об этом утром, 25 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Тяжелая ночь для всей области. Обстрелян Ракитянский район. Случилось самое страшное — погибли 5 мирных жителей <…> 12 человек мирных жителей ранено, 9 из них госпитализировано, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице, — сообщил глава Белгородской области.
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23.08.2024 94