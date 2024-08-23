США официально разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области

США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы», – утверждает Сабрина Сингх

В ВСУ уже сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях России действует режим контртеррористической операции.