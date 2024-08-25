В Госдуме считают, что Дурову во Франции грозит реальный тюремный срок

Предприниматель может провести за решеткой несколько лет, считает депутат Свинцов.

Основателю Telegram Павла Дурову, задержанному во Франции, грозит реальное тюремное заключение, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Я не верю в то, что его возможно освободить быстро. Я думаю, что несколько лет он проведет под стражей. Да, ему создадут комфортные условия, но быстро его не отпустят и будут требовать от него либо продать его бизнес, либо как минимум пустить внутрь спецслужбы Соединенных Штатов, которые будут иметь доступ ко всей информации, которая проходит через Telegram, — цитирует парламентария «Газета.ру».