Дуров знал, что его могут задержать во Франции — СМИ

Об этом иностранной прессе сообщил источник в правоохранительных органах.

Основатель Telegram Павел Дуров мог знать, что он находится в розыске во Франции. Однако все равно отправился в Париж на частном джете, после чего был задержан прямо в аэропорту. Об этом пишет иностранная пресса, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Павла Дурова арестовали в Париже 24 августа. Задержание бизнесмена связано с недостаточной модерацией мессенджера Telegram и отказом сотрудничать со властями Франции, из-за чего осложняется борьба с наркоторговлей, экономическими и другими преступлениями.