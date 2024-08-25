В Тосненском районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

Нефтепродукты обнаружили в деревне Нурма местные жители и сообщили об этом в экстренные службы.

В деревне Нурма Тосненского района Ленобласти произошел разлив нефтепродуктов. Информация об этом поступила в Аварийно-спасательную службу от местных жителей 25 августа.

Спасатели обработали место разлива сорбентом. Информация о происшествии передана в местную администрацию, — сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.