В лесах Ленобласти поспело одна из самых ядовитых ягод России

Эту ягоду легко спутать с черникой или голубикой.
В лесах Ленинградской области поспела одно из самых ядовитых растений России — Вороний глаз. Его плоды смертельно опасны, предупредил биолог Павел Глазков.
У вороньего глаза ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель, цветки и корни. Даже соприкосновение с этим растением вызывает волдыри на коже. Сильнодействующие гликозиды в его составе, такие как паридин, вызывают тошноту, расширение зрачков, головокружение, — рассказал специалист.
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23.08.2024 83