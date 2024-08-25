В лесах Ленобласти поспело одна из самых ядовитых ягод России

Эту ягоду легко спутать с черникой или голубикой.

В лесах Ленинградской области поспела одно из самых ядовитых растений России — Вороний глаз. Его плоды смертельно опасны, предупредил биолог Павел Глазков.

У вороньего глаза ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель, цветки и корни. Даже соприкосновение с этим растением вызывает волдыри на коже. Сильнодействующие гликозиды в его составе, такие как паридин, вызывают тошноту, расширение зрачков, головокружение, — рассказал специалист.