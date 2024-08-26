Лыжница из Выборгского района взяла две медали на Всероссийских соревнованиях

Спортсменка из Выборгского района Ленобласти Кира Трофимова взяла две медали на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Невские берега», которые прошли» в Токсово.

По итогам первого дня Кира одержала победу в спринте свободным стилем на дистанции 1,4 километра среди девушек 15-16 лет. В завершающие дни соревнований лыжница стала бронзовым призером в классической гонке с раздельного старта на дистанции 7.5 километров.

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В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов в возрасте до 18 лет из 20 регионов страны.