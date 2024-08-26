Россиянка, пропавшая в море во время шторма, выбралась сама через 3,5 часа

При этом спасатели собирались искать туристку только после нормализации погоды.

На Кубани туристка смогла сама выбраться из моря во время сильного шторма.

Как стало известно РИА Новости, туристка пропала в Новороссийске во время разгула стихии. Сообщение об этом МЧС получило спустя 1,5 часа после исчезновения женщины. При этом начинать поиски спасатели собирались только после окончания шторма.

В итоге через 3,5 часа женщина объявилась. Как оказалось, туристка смогла сама доплыть до пляжа, несмотря на шторм. Выяснилось, что она является профессиональным пловцом.