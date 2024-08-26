Илон Маск: вернуть экипаж Starliner с МКС может только SpaceX и Россия

Американские космонавты вернутся на Землю только в феврале 2025 года, хотя экспедиция планировалась всего на одну неделю.

Илон Маск считает, что застрявший на МКС экипаж Boeing Starliner смогут вернуть только SpaceX или Россия. Об этом американский миллиардер заявил, комментируя сообщения СМИ о том, что космонавты не смогут приземлиться на Землю раньше февраля 2025 года.

Единственный другой вариант — Россия, — написал Маск в соцсетях.