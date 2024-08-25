«Казнят за лайк мема»: Илон Маск жестко отреагировал на арест Павла Дурова во Франции

Основатель SpaceX поддержал российского предпринимателя после ареста в аэропорту Парижа.

Американский предприниматель Илон Маск осудил власти Франции за арест основателя Telegram Павла Дурова. В комментариях под новостью о задержании российского миллиардера глава Tesla и SpaceX оставил сообщение следующего содержания:

Точка зрения: В Европе 2030 год и вас казнят за лайк мема.

Напомним, накануне, 24 августа, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа сразу после прибытия. Выяснилось, что бизнесмен находился в розыске.