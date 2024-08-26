Не доживут и до 60 лет: ученые рассказали, чем грозит зависимость от смартфона

Согласно итогам многолетних исследований, привычка постоянно читать «ленту» негативно сказывается не только на психическом, но и физическом здоровье.

Каждый дополнительный час, проведенный у экрана смартфона в возрасте 20 лет и старше, со временем увеличивает риски инфаркта (на 55%) и инсульта (на 58%). Особенно негативному влиянию «скроллинга» подвержены мужчины.

Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на результаты многолетних исследований, зависимость от смартфона снижает общую физическую активность человека, провоцирует проблемы со сном и в целом может стать причиной депрессии. Все это сказывается и на физическом состоянии.