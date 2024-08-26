Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов между своими счетами в разных банках — СМИ

Согласно новому закону, финансовые организации могут временно ограничивать денежные переводы клиентов из одного банка в другой, даже если операции совершаются между счетами одного и того же человека.

Российские банки теперь теперь должны проверять не только переводы россиян на чужие счета, но и те операции, которые проводятся между счетами одного и того же человека в разных банках. Об этом пишут «Известия».

Как указано в разъяснении Центробанка, если при проверке, наприме, будут выявлены признаки, что операция совершается без согласия клиента, финансовая организация должна приостановить ее.

Закон четко регламентирует случаи и процедуру приостановки или отклонения операций, соответствующих признакам мошенничества. Такие признаки определены приказом Банка России. При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции, — объяснили в ЦБ.