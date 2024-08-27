«На нужды класса»: мошенники начали воровать деньги через поддельные школьные чаты

Перед новым учебным годом мошенники придумали новую схему развода.

Злоумышленники создают поддельные групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, в которых объявляют сборы на нужды класса. Обычно запрашиваемые мошенниками суммы варьируются в диапазоне от 500 до 5 тыс. рублей.

За два последних месяца лета заблокировано уже более 400 таких ресурсов, сообщили «Известиям» в Координационном центра доменов.

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Эксперты призвали не спешить с платежом, так как через некоторое время жертва обнаружит, что ее взломали, и сообщит об этом в соцсетях или чате. Также можно запросить подтверждение, позвонив в школу по городскому телефону.