В Тихвинском лесу нашли останки пропавшей прошлой осенью пенсионерки

Автор: Гузель Галимова
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Пенсионерка, пропавшая около года назад в Тихвинском районе Ленобласти, обнаружена мертвой в лесу.

Снимок экрана 2024-03-14 в 12.26.55
baltphoto.ru

Тело 78-летней пенсионерки нашли в лесном массиве в полутора км от деревни Мелегежская Горка. Она пропала в сентябре 2023 года, ушла за ягодами и не вернулась.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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