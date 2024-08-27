В Тихвинском лесу нашли останки пропавшей прошлой осенью пенсионерки

Пенсионерка, пропавшая около года назад в Тихвинском районе Ленобласти, обнаружена мертвой в лесу.

Тело 78-летней пенсионерки нашли в лесном массиве в полутора км от деревни Мелегежская Горка. Она пропала в сентябре 2023 года, ушла за ягодами и не вернулась.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.