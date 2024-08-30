Подпольную майнинговую ферму обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово»

Во Всеволожском районе Ленобласти на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» обнаружили подпольную майнинговую ферму.

Фото: 47news

Оборудование находилось в скрытом помещении крытого лыжного тоннеля с искусственным снегом и не было отмечено на инженерных схемах. Для шумо- и теплоизоляции использовалась специальная перегородка из прессованной древесины. Процесс контролировали удаленно через онлайн-камеры, сообщает 47news.