Подпольную майнинговую ферму обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово»

Во Всеволожском районе Ленобласти на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» обнаружили подпольную майнинговую ферму.
Фото: 47news
Оборудование находилось в скрытом помещении крытого лыжного тоннеля с искусственным снегом и не было отмечено на инженерных схемах. Для шумо- и теплоизоляции использовалась специальная перегородка из прессованной древесины. Процесс контролировали удаленно через онлайн-камеры, сообщает 47news.
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