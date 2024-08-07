В Петербурге мигрант за одну ночь совершил насилие над двумя женщинами

В Петербурге задержали 33-летнего гражданина Узбекистана, который совершил насилие над двумя женщинами и пытался ограбить одну из них.

Следствием установлено, что ночью 5 августа в парке «Малиновка» иностранец, будучи пьяным, напал на 25-летнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Этой же ночью у одного из домов на проспекте Ударников он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 51-летней женщины, после чего попытался отобрать у нее сумку с деньгами. Потерпевшая сопротивлялась, поэтому он избил ее. Женщина обратилась в больницу за медпомощью.

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