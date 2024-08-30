СК возбудило уголовное дело против футболиста Алиева, призывавшего ВСУ убивать жителей Курской области

СК возбудил дело о призывах к терроризму в отношении экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева. Его объявили в розыск.
Ранее Алиев записал видео, в котором призвал украинских солдат «беречь себя» и «убивать мирное население» Курской области.
Дело против Алиева возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
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