В церковь Лазаря Четверодневного провели газ

Храм святого праведного Лазаря (Церковь Лазаря Четверодневного) в Сосновом Бору подключили к газораспределительной сети. Расходы на отопление сократятся, прихожанам и священнослужителям будет комфортнее проводить на службы.
«Спасибо всем, кто внес свой вклад в это событие. Мы планируем построить на территории храма еще одно здание, где будут проходить занятия с детьми и смогут останавливаться гости. Мощности отопительных котлов хватит на все строения», – сказал настоятель храма, отец Владимир
Сотрудники «Газпром газораспределения Ленинградской области» подключили церковь к газу и смонтировали технологическое оборудование газовой котельной.
Вам будет интересно
Россияне собрали 250 тысяч рублей, чтобы помочь потерявшейся 18 лет назад бабушке улететь из Петербурга на Родину
В приюте «Покровской общины» в Санкт-Петербурге нашли 84-летнюю Марию Фомовну, которая 18 лет считалась пропавшей в Молдове. Ее долгожданное воссоединение...
30.08.2024 43