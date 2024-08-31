В церковь Лазаря Четверодневного провели газ

Храм святого праведного Лазаря (Церковь Лазаря Четверодневного) в Сосновом Бору подключили к газораспределительной сети. Расходы на отопление сократятся, прихожанам и священнослужителям будет комфортнее проводить на службы.

«Спасибо всем, кто внес свой вклад в это событие. Мы планируем построить на территории храма еще одно здание, где будут проходить занятия с детьми и смогут останавливаться гости. Мощности отопительных котлов хватит на все строения», – сказал настоятель храма, отец Владимир