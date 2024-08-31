Россияне продолжают набирать микрозаймы. Высокие ставки не останавливают

По итогам второго квартала 2024 года объем выданных в России микрозаймов увеличился на 20 %. Размер совокупного портфеля ссуд превысил 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк (ЦБ).

В ЦБ отметили, что еще в первом квартале объемы выдач микрозаймов в потребительском сегменте находились на уровне около 6 %. Схожая динамика наблюдается в сегменте микрокредитования малого и среднего бизнеса (МСП), где объем выдач увеличился на 22 %.

С проблемой роста объемов потребительского кредитования не получается справиться, несмотря на неоднократное повышение ключевой ставки. Рассматривается новый вариант с увеличением сроков оформления ссуд. Еще одним решением проблемы может стать ужесточение выдачи займов с учетом показателя долговой нагрузки потенциальных получателей.