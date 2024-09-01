Стало известно, какая погода будет в Ленобласти во время школьных линеек

В понедельник, 2 сентября, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах ожидаются грозы и ливни. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11°С, местами до +14°С, днем +22…+27°С. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — слабо повышаться.