Лжеминера задержали в Кингисеппском районе

В дежурную часть 31 августа около 23:40 обратился неизвестный. Он сообщил о минировании квартиры дома на улице Котовского в Ивангороде Кингисеппского района.

Полицейские отправились на место происшествия, осмотрели квартиру, взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация жильцов не проводилась.

На месте происшествия задержали лжеминера – 36-летнего местного жителя, работающего слесарем по ремонту подвижного состава. Ранее мужчина был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести и избиение человека до смерти. Заведено уголовное дело.