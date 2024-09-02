В отношении замкомандующего Ленинградским военным округом заведено уголовное дело

Генерал-майора Валерия Муминджанова подозревают в получении взятки.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 2 сентября.
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — передает СК.
По версии следствия, Муминджанов, ранее находясь в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, поспособствовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования, в том числе и в зону СВО. За это офицер получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.
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