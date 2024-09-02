У беременной женщины-водителя после ДТП в Тосненском районе начались роды

Автор: Гузель Галимова
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В минувшее воскресенье, 1 сентября, на 59 километре автодороги Р-41 в Тосненском районе Ленинградской области произошла серьезная авария.

39-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Помимо нее в машине находились мужчина 1988 года рождения и двухлетний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве.

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Фото: vk.com/dorinspb

Прибывшие на место правоохранители приняли решение самостоятельно доставить ребенка в медицинское учреждение, поскольку его состоянии было критическим. В этот момент у женщины начались роды, она была на восьмом месяце беременности. Уже подоспевшая бригада скорой помощи забрала ее.

Мужчину также госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести. Известно, что в настоящее время состояние у всех стабильное.

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