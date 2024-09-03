Александр Дрозденко проверил проблемные стройки в Янино-2 и Всеволожске

Автор: Кира Нагорная
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Вчера, 2 сентября, глава Ленобласти во время своего визита во Всеволожский район проверил проблемные объекты строительства и анонсировал реконструкцию Дома офицеров и строительство новой школы в Сертолово

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Фото: lenobl.ru
«Мы должны уйти от понятия «очередь» в школы и детские сады во Всеволожском районе. В принципе, для этого все есть. Трехлетний бюджет даёт нам гарантию, что мы эти обязательства выполним. Более того, сегодня принято решение, что будет строиться новая школа в Сертолово», — рассказал глава Лениобласти.

Школа на 825 мест появится на улице Дмитрия Кожемякина к 1 сентября 2027 года.

Также Александр Юрьевич посетил площадку строительства физкультурного комплекса с бассейном во Всеволожске, который забросил подрядчик, не подключив ФОК к водоснабжению. Александр Дрозденко поручил комитету по строительству взять работу на контроль и обеспечить ввод в эксплуатацию к 1 ноября.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

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