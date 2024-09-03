Правительство РФ поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания нуждающимся. Но попросило доработать его, передает ТАСС.

К безвозмездной раздаче допустят овощи, фрукты и ягоды, хлебобулочные изделия, муку, крупы, макароны, готовые блюда, детские и диабетические продукты, соки, минеральную воду и безалкогольные напитки.

Речь идет не об уже просроченных товарах, а только о тех, что не были проданы из-за истекающих сроков годности, сезонности употребления и так далее. Сейчас продавцам выгоднее их направить на утилизацию, так как в этом случае они сохраняют вычет по НДС.