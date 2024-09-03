В Мурино ввели в эксплуатацию новую поликлинику

Во Всеволожском районе Ленобласти ввели в эксплуатацию поликлинику в Мурино. Дальше — лицензирование и набор персонала.
Медицинское учреждение на пересечении Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара сможет принимать в смену 440 взрослых пациентов и 160 детей.
«Для жителей предусмотрели максимально возможный перечень услуг, включая хирургию, рентген и стоматологию, поэтому ездить в соседние населенные пункты больше не нужно», — рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.
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30.08.2024 117