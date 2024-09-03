В Петербурге выросло количество уголовных дел о взяточничестве

За первые 6 месяцев 2024 года суды Санкт-Петербурга рассмотрели 55 уголовных дел, возбужденных по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

При этом за весь 2023 год подобных дел было 83, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

Рост также отмечается и по рассмотрению уголовных дел о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ). За первое полугодие суды рассмотрели 12 подобных дел, тогда как за весь 2023–й — 13.

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