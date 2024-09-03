В Гатчине водитель автобуса спас пассажирку с тяжелым заболеванием

После поездки у женщины начался приступ эпилепсии. Благодаря грамотным действиям водителя, пассажирке смогли вовремя оказать помощь.

Водитель автобуса № К-18 Дилшодбек Аскаров спас пассажирку, у которой начался приступ эпилепсии во время поездки.

Как вспоминает мужчина, пассажирка потеряла сознание и упала на пол. Было решено срочно везти женщину в ближайшую больницу. В салоне на тот момент находились 17 человек, которые также пытались помочь пострадавшей.

Донес ее до приемного покоя, усадил в кресло, она приоткрыла глаза. Подошли врачи и начали оказывать ей помощь. Сказали, что у неё был эпилептический приступ, — рассказал мужчина.

В компании, в которой работает Дилшодбек, узнали о его героическом поступке спустя несколько дней. Инцидент произошел еще 29 августа. Теперь региональный Комитет по транспорту и перевозчик хотят наградить водителя за проявленную доброту и отзывчивость.