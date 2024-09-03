Стало известно, чем угощали Путина во время визита в Монголию

Российского лидера угощали блюдами европейской кухни.

Во время официального визита в Монголию президента РФ Владимира Путина решили угостить блюдами европейской кухни.

В распоряжении ТАСС оказалось меню, предложенное российскому лидеру в ходе встречи с президентом Монголии. В качестве закуски подавался рулет из копченого лосося вместе с салатом из свеклы. Первое блюдо — крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой.

Также Путину в качестве горячего блюда было предложено жареное филе масляной рыбы, а на гарнир ризотто с грибами, а также говяжью вырезку на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт была панна-котта из манго.