Стало известно, чем угощали Путина во время визита в Монголию

Российского лидера угощали блюдами европейской кухни.
Во время официального визита в Монголию президента РФ Владимира Путина решили угостить блюдами европейской кухни.
В распоряжении ТАСС оказалось меню, предложенное российскому лидеру в ходе встречи с президентом Монголии. В качестве закуски подавался рулет из копченого лосося вместе с салатом из свеклы. Первое блюдо — крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой.
Также Путину в качестве горячего блюда было предложено жареное филе масляной рыбы, а на гарнир ризотто с грибами, а также говяжью вырезку на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт была панна-котта из манго.
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