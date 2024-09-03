Выборг примет IV Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот»

18 кукольных театров представят 20 новых спектаклей для детей и их родителей – с 8 по 14 сентября в театре «Святая крепость» Выборга

Спектакли для детей и взрослых представят государственные и негосударственные театры из России, Китая, Ирана и Мексики.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 8 сентября в 18.00. Старт фестивальной программе даст постановка режиссера Татьяны Тушиной «Жили-были» Выборгского театра «Святая крепость».

С программой фестиваля можно познакомиться на странице проекта во ВКонтакте.

Первый «Балтийский кукловорот» прошел в Выборге в 2019 году, второй в 2020, в 2021 проведению фестиваля помешал ковид. В 2022 году состоялся третий фестиваль.