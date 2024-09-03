Глава Ленобласти оценил вязальный цех для производства школьной формы в Сосновом Бору

Александр Дрозденко посетил предприятие «Элком» — производителя школьной формы и детской одежды без синтетики

10 лет назад швейное предприятие Анатолия Симанова начиналось с одного цеха в бизнес-инкубаторе. А уже в 2023 году здесь был введен в эксплуатацию новый вязальный цех для производства тонкого трикотажа. Сегодня технологи рассказали, что полностью отказались от использования синтетики на производстве.

Глава региона осмотрел производство, познакомился с тем, как здесь вяжут пледы, детский трикотаж, школьную форму.

Здесь шьют и ленинградский подарочный набор для новорожденных. Мамы уже оценили!, — отметил Александр Дрозденко.

Свою деятельность ООО «Элком» осуществляет с 1993 года. В настоящее время значительно выросла реализация продукции внутри РФ. Одни из секретов успеха предприятия директор связывает с постоянным поиском уникальных предложений. Так, например, сейчас предприятие предлагает без увеличения стоимости индивидуальный замер и производство нестандартных размеров одежды для всех ребят, которым не подходит типовая линейка.