«Энергия возможностей» вновь собрала предпринимателей из Ленобласти

Более тысячи участников очно и заочно присоединились к 10-му Ленинградскому бизнес-форуму «Мой бизнес. Энергия возможностей»

«Самым быстрым и мобильным в меняющихся условиях всегда был малый бизнес. В Ленинградской области предпринимателей с каждым годом становится все больше. Желаю вам на пути развития использовать все современные возможности и проверенные бизнес-модели», — отметил в своём приветствии заместитель председателя правительства области Дмитрий Ялов.

Организаторами форума, который проводится в регионе с 2015 года и одинаково полезен как начинающим, так и матерым предпринимателям, являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.

В этом году Форум проходит под эгидой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и новых направлений развития и поддержки малого и среднего бизнеса в 2025-2030 годах.

Вам будет интересно "Энергия возможностей" собрала бизнесменов со всей Ленобласти Почти 1000 участников в ходе форума «Мой бизнес» – Энергия возможностей» обсудили вопросы поддержки бизнеса в Ленобласти В этом году форум... 06.09.2023 319

В качестве поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии и гранты, микрозаймы и поручительства, услуги и сервисы для бизнеса. Подробнее о всех мерах федеральной поддержки можно узнать на сайте 813.ru и здесь, а также по телефону 8 (812) 309-46-88.

Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.