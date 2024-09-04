Ленинградская АЭС на 20 % увеличила затраты на охрану окружающей среды

Более 1 млрд рублей направила Ленинградская атомная электростанция на снижение негативного воздействия на окружающую среду в 2023 году. Увеличение финансирования связано с началом строительства новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, сообщает «АБН24».
Средства направят в отведение, очистку и обеззараживание сточных вод, защиту близлежащих земельных участков от подтопления и заболачивания, охрану атмосферного воздуха, вывоз и утилизацию строительно-бытовых отходов.
В 2023 году удельный вес выбросов АЭС составил 0,1 % от общего объема вредных выбросов на территории Ленинградской области. Специалистами АЭС проводится постоянный радиационный контроль на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и вокруг предприятия.
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07.08.2023 3122