Ленинградская АЭС на 20 % увеличила затраты на охрану окружающей среды

Более 1 млрд рублей направила Ленинградская атомная электростанция на снижение негативного воздействия на окружающую среду в 2023 году. Увеличение финансирования связано с началом строительства новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, сообщает «АБН24».

Средства направят в отведение, очистку и обеззараживание сточных вод, защиту близлежащих земельных участков от подтопления и заболачивания, охрану атмосферного воздуха, вывоз и утилизацию строительно-бытовых отходов.

В 2023 году удельный вес выбросов АЭС составил 0,1 % от общего объема вредных выбросов на территории Ленинградской области. Специалистами АЭС проводится постоянный радиационный контроль на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и вокруг предприятия.