Пенсионер растлил пятилетнюю внучку своей сожительницы в Ленобласти

По подозрению в насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки 3 сентября задержан 75-летний житель деревни Старая Всеволожского района.

Преступление совершено в период с октября 2011 года по июнь 2012 года. В тот момент пострадавшей было от четырех до пяти лет.

Информация о растлении ребенка вскрылась в августе 2024 года. По факту случившегося заведено уголовное дело. Пенсионер дал признательные показания