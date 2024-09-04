Пенсионер растлил пятилетнюю внучку своей сожительницы в Ленобласти

По подозрению в насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки 3 сентября задержан 75-летний житель деревни Старая Всеволожского района.
Преступление совершено в период с октября 2011 года по июнь 2012 года. В тот момент пострадавшей было от четырех до пяти лет.
Информация о растлении ребенка вскрылась в августе 2024 года. По факту случившегося заведено уголовное дело. Пенсионер дал признательные показания
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