Пенсионер растлил пятилетнюю внучку своей сожительницы в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки 3 сентября задержан 75-летний житель деревни Старая Всеволожского района.

Преступление совершено в период с октября 2011 года по июнь 2012 года. В тот момент пострадавшей было от четырех до пяти лет.

Информация о растлении ребенка вскрылась в августе 2024 года. По факту случившегося заведено уголовное дело. Пенсионер дал признательные показания

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05.05.2023 2566
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