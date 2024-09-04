В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа

В этом году в Ленобласти используются вакцины, которые применялись и ранее и уже доказали свою эффективность и безопасность.
Прививку можно поставить в любой медицинской организации региона, в Ленобласти действуют как мобильные, так и стационарные прививочные пункты. Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр. В результате которого обратившемуся могут отказать в вакцинации. Всего планируется привить до 1 183 380 человек, т.е. до 60% всех жителей нашего региона.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа:
— аллергия на куриный белок;
— тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;
— обострение хронических заболеваний.
Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем, ведь они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.