В Ленобласти стартовала прививочная кампания от гриппа

В этом году в Ленобласти используются вакцины, которые применялись и ранее и уже доказали свою эффективность и безопасность.

«Вакцинация — единственный способ защиты от тяжелого течения гриппа и осложнений после него. Пожалуйста, позаботьтесь о своём здоровье и особенно (!) о здоровье своих пожилых родственников — пройдите вакцинацию!», — отметил Александр Жарков, глава Комитета по здравоохранению ЛО.

Прививку можно поставить в любой медицинской организации региона, в Ленобласти действуют как мобильные, так и стационарные прививочные пункты. Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр. В результате которого обратившемуся могут отказать в вакцинации. Всего планируется привить до 1 183 380 человек, т.е. до 60% всех жителей нашего региона.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа:

— аллергия на куриный белок;

— тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;

— обострение хронических заболеваний.

Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем, ведь они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.