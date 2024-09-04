Один из проектов, уже реализованных в рамках этой деятельности, — Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации (ЦАФК РиА). Как отметил сенатор, это уникальный объект.

В Ленинградской области запущен ЦАФК РиА — Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, целью которого станет не только восстановление участников СВО после ранений, но и интеграция военнослужащих в общество. Как отметил сенатор Сергей Перминов, это один из множества проектов, направленных на поддержку наших бойцов.

Всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей была и остается приоритетным направлением работы регионального правительства. В области действуют 65 мер социальной помощи, включающие различного рода денежные выплаты и компенсации. Их перечень постоянно дополняется и совершенствуется, — цитирует сенатора Общая газета Ленинградской области.

Особую важность составляет реабилитация и интеграция военнослужащих, прошедших боевые действия. Для этого в регионе начинается реализация масштабного проекта — формирование «Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО».