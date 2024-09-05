Рощино примет финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

В поселке Рощино Выборгского района с 17 по 19 сентября пройдет третий финальный этап IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В соревнованиях поучаствуют 600 юных спортсменов из 43 регионов России.
Программа фестиваля:
- 17 сентября – открытие фестиваля и старт игр группового этапа.
- 18 сентября – игры группового этапа.
- 19 сентября – игры плей-офф, финальные матчи и церемония закрытия.
Состязания пройдут на футбольном стадионе «Рощино Арена». Ленинградскую область представят две команды: мальчики из Бокситогорского района и девочки из Сосновоборского городского округа.
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