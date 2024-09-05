Рощино примет финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В поселке Рощино Выборгского района с 17 по 19 сентября пройдет третий финальный этап IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В соревнованиях поучаствуют 600 юных спортсменов из 43 регионов России.   

Программа фестиваля:

  • 17 сентября – открытие фестиваля и старт игр группового этапа.
  • 18 сентября – игры группового этапа.
  • 19 сентября – игры плей-офф, финальные матчи и церемония закрытия.

Состязания пройдут на футбольном стадионе «Рощино Арена». Ленинградскую область представят две команды: мальчики из Бокситогорского района и девочки из Сосновоборского городского округа.

Вам будет интересно
Рощино примет финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола футбол, Рощино, Ленинградская область, Выборгский район
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 2007
Автор