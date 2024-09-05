Школа здоровья для людей с сахарным диабетом открылась в Тосно

В Тосненской поликлинике открылась Школа для пациентов с сахарным диабетом. В ней людям помогают справляться с заболеванием в повседневной жизни, контролировать уровень сахара в крови, правильно питаться и заниматься физической активностью.

Как отметил глава комитета по здравоохранению Александр Жарков, борьба с сахарным диабетом в конце 2023 года была вынесена в самостоятельный проект в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«И это более чем актуально! Растет не только общее количество заболевших сахарным диабетом, среди них растет и доля пациентов молодого возраста. Одна из наших основных задач после выявления заболевания – сохранение качества жизни! Важно понимать и правильно интерпретировать свое состояние, не «запускать» симптомы, вовремя принимать необходимые лекарства и соблюдать прочие назначения врача», – рассказал Александр Жарков

Занятия в школе проходят в небольших группах под руководством врача-эндокринолога и медсестры.