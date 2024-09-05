Байкеру оторвало ногу в ДТП на Приморском шоссе

ДТП с участием байкера и легкового автомобиля произошло утром 5 сентября у дома на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, 53-летний мужчина за рулем Volkswagen поворачивал налево и не пропустил мотоцикл Harley Davidson, который ехал навстречу. В результате ДТП у 48-летнего байкера оторвало ногу.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мужчина с травматической ампутацией правой голени госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Проводится проверка.